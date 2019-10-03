Чт, 3.10.2019
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Холод - не помеха: Потап и Настя Каменских устроили романтическое свидание

Потап и Настя.

ФОТО: Instagram

Украинские артисты Настя Каменских и Потап, несмотря на то, что уже давно являются мужем и женой, продолжают ходить на свидания. Так, на своих страницах в Instagram звездные супруги показали яркие фото с совместной прогулки по осеннему Киеву. Потап написал, что свидания с Настей всегда очень романтичны, пишет Сегодня.

"Ходить на свидания с женой – это так романтично", – подписал кадр Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, на фото Настя Каменских позирует с поясной сумкой, и многие подписчики сначала подумали, что артистка беременна: "Это самый большой обман в моей жизни! Нельзя так сумку носить! Мы же уже давно ждём вашего общего малыша".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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