Ани Лорак отпраздновала день рождения появлением без белья

Вокалистка позирует в коротком платье бежевого цвета. Наряд украшает шнуровка, которая обнажает бедра звезды.

Интересно, что откровенное облачение, судя по всему, не предполагает наличие белья. Кажется, что Ани Лорак запечатлена без трусиков. Возможно, белье тоненькое и телесного оттенка, также есть вероятность, что его "замазали" в фоторедакторе.

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Отметим, что поклонники от публикации остались в восторге. Фанаты и звезды шоу-бизнеса поздравляли Ани Лорак с днем рождения.