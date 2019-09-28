Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2019 года

В большинстве случаев главной причиной неудач является негативная энергетика. Ее источники — неприятные места или конфликтные люди. В октябре стоит больше опасаться второго, поэтому неплохо было бы научиться распознавать человека с плохой энергетикой, чтобы сторониться такого общения.

Овен

Негативная энергетика вызывает различные болезни. Эти недуги могут быть как психологического, так и физического характера. Овны обычно не подвержены сомнениям и страхам окружающих людей, но в октябре звезды и планеты советуют им как можно меньше слушать то, что говорят окружающие. Не нужно идти на конфликты и поддаваться провокациям. Они могут стать причиной головных болей, неуверенности, срыва планов.

Желательно чаще отдыхать в октябре. Речь идет не только о выходных, но и об отдыхе после трудового дня и во время него. Нужно обязательно находить минутку, чтобы расслабиться, подумать о чем-то приятном, сменить обстановку. Не стоит перегружать себя работой в октябре.

Телец

Октябрь — идеальное время для исполнения желаний. Мечты Тельцов могут стать явью, но для этого придется потрудиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не отлынивать от работы, не перекладывать свою ответственность на чужие плечи и не бояться просить о помощи.

Желательно прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. В октябре для Тельцов может происходить много интересного. Некоторые важные события станут началом нового пути в любви или в делах. Звезды и планеты настроены позитивно, так что можно смело начинать или завершать отношения, заниматься поисками новой работы и новых источников дохода.

Близнецы

У Близнецов наступает очень динамичный и во многом непредсказуемый период. Один день может быть продуктивным, а на следующее утро уже что-то поменяется. Когда день не задался, привлечь успех и хорошее настроение помогут заговоры-шепотки. Астрологи советуют уже с самого утра настраиваться на лучшее, чтобы негативное настроение звезд как можно меньше отражалось на удаче.

Возможно, Близнецы станут более ревнивыми во втором месяце осени. Нужно давать второй половинке и друзьям больше свободы, потому что в противном случае начнется череда ссор и конфликтов. Из-за нервов и неурядиц могут пойти под откос амбициозные планы и дела на работе, ухудшится самочувствие.

Рак

Звезды и планеты гармоничны и сильны. Они на стороне Раков, поэтому будут посылать этим людям различные тайные знаки. Научиться их понимать несложно, особенно сейчас, когда интуиция обострена. В любви представителей этого Знака могут ожидать большие успехи. Это касается не только тех, кто пока одинок, но и всех, кто уже обзавелся отношениями.