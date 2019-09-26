Тимати выступит на свадьбе у простых смертных за миллион лайков

Все началось с того, что молодой человек написал певцу в личные сообщения, вежливо бросив вызов, который Тимати, видимо, не слишком веря в успех предприятия, спокойно принял.

Условия были следующие: страница парня должна была собрать за короткий срок (с 19 августа до 9 октября, когда, собственно, и состоится праздник) 100 тысяч фолловеров, а единственный на этой страничке пост — 1 миллион лайков.

В переписке с Тимати, которую молодой человек выложил в качестве доказательства договоренности, можно увидеть, что хип-хоп исполнитель повел себя дружелюбно и дал слово осчастливить жениха и невесту, если условия будут выполнены.

Сегодня количество подписчиков превысило уже 175 тысяч человек, а пост набрал уже более миллиона лайков. А ведь до 9 октября еще две недели — кто знает, может, и 2 миллиона не за горами? Теперь Тимати просто обязан исполнить несколько песен на свадьбе анонима!

Кстати, свою личность счастливчик пока не рассекретил. Уж не розыгрыш ли это? Ведь недавно похожая история произошла с рэпером Drake, о чем есть упоминание в переписке.