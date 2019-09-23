Пн, 23.09.2019
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  • Фотоновость: известная эстонская телеведущая помолвлена?

Фотоновость: известная эстонская телеведущая помолвлена?

Катрин Луст

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Ведущая программы «Kuuuurija» Катрин Луст (37) опубликовала новое фото. Возможно, этим снимком ведущая намекает, что она помолвлена?

В воскресенье вечером Луст опубликовала снимок в Instagram, на первом плане красуется красивое кольцо.

С широкой улыбкой навстречу новой неделе! Спокойной ночи и красивого начала новой недели,

- подписала снимок ведущая.

В мае прошлого года Луст подтвердила порталу Elu24, что находится в отношениях с Оливером Килком.

На вопрос о помолвке, Катрин сказала порталу Elu24, что последние 7 лет старается личную жизнь оставить только для себя, поэтому не может ответить на этот вопрос.

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