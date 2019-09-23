Фотоновость: известная эстонская телеведущая помолвлена?

В мае прошлого года Луст подтвердила порталу Elu24 , что находится в отношениях с Оливером Килком.

На вопрос о помолвке, Катрин сказала порталу Elu24, что последние 7 лет старается личную жизнь оставить только для себя, поэтому не может ответить на этот вопрос.