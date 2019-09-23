Фотоновость: известная эстонская телеведущая помолвлена?

Ведущая программы «Kuuuurija» Катрин Луст (37) опубликовала новое фото. Возможно, этим снимком ведущая намекает, что она помолвлена?
В воскресенье вечером Луст опубликовала снимок в Instagram, на первом плане красуется красивое кольцо.
С широкой улыбкой навстречу новой неделе! Спокойной ночи и красивого начала новой недели,
- подписала снимок ведущая.
В мае прошлого года Луст подтвердила порталу Elu24, что находится в отношениях с Оливером Килком.
На вопрос о помолвке, Катрин сказала порталу Elu24, что последние 7 лет старается личную жизнь оставить только для себя, поэтому не может ответить на этот вопрос.