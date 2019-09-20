Пт, 20.09.2019
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  • Гороскоп на 20 сентября: Девам полезно сменить имидж, а Рыбам желательно умерить аппетиты

Гороскоп на 20 сентября: Девам полезно сменить имидж, а Рыбам желательно умерить аппетиты

Собачка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Замечательный день для тех, кто настроен решительно: наступил момент, когда целеустремленность, упорство и готовность идти вперед, преодолевая преграды, могут помочь в исполнении практически любого желания. Проявляя инициативу в личной жизни, вы сможете завоевать расположения симпатичной особы или вдохновить любимого человека на совершение поступка, которого вы давно ждете, пишет dvorec.ru.

Овен

Этот день пройдет у вас отлично, если вы проведете его где-нибудь подальше от дома – подойдет экскурсия или командировка.

Телец

Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты, интриги или разборки, иначе рискуете нажить себе врагов.

Близнецы

Вы способны убедить людей в правильности своих рассуждений и тем самым привлечь на свою сторону союзников.

Рак

Вам важно в этот день завершить начатые дела и лишь только после этого приступать к реализации новых планов.

Лев

Постарайтесь никого не провоцировать своими критическими замечаниями, чтобы избежать скандала в коллективе.

Дева

Вам будут к лицу яркие вещи, так что пересмотрите свой осенний гардероб. Вы готовы получать комплименты?

Весы

День будет насыщенный и разноплановый. И лишь от вас зависит, насколько легко вы справитесь с сегодняшними проблемами.

Скорпион

Этот день отлично подходит для обучения – вся новая информация будет восприниматься вами легко и понятно.

Стрелец

В этот день разговоры даются с натугой, и будет сложно достичь взаимопонимания, а потому вам лучше побыть в уединении.

Козерог

Проявите повышенную осторожность, пользуясь бытовой техникой дома или на работе – день чреват травмами.

Водолей

Чтобы решить появившуюся проблему, обратитесь за советом к другу. Он натолкнет вас на мудрую мысль.

Рыбы

Звезды советуют умерить свои аппетиты, причем не только в еде. Ваши запросы превосходят возможности кошелька.

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