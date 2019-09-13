Галерея: эстонка на 17-сантиметровых каблуках покорила российское шоу «ТАНЦЫ» сексуальными танцами

На сцене Диана появилась на высоких 17-сантиметровых каблуках, в черной футболке и с мрачным готическим макияжем. На вопрос наставника шоу Егора Дружинина — является ли она эстонкой — Диана ответила утвердительно и добавила, что именно поэтому она так медленно отвечает. Но больше всего жюри были удивлены даже не внешним видом девушки, а выбором самого номера — несмотря на всю свою мрачность и готичность, девушка собралась исполнить зажигательный танец на пилоне.