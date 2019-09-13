Галерея: эстонка на 17-сантиметровых каблуках покорила российское шоу «ТАНЦЫ» сексуальными танцами

21-летняя эстонская танцовщица Диана Хартен приняла участие в кастинге российского шоу «ТАНЦЫ», которое выходит на телеканале ТНТ. Необычный имидж и яркая хореография произвели огромное впечатление как на членов жюри, так и на миллионы телезрителей.
На сцене Диана появилась на высоких 17-сантиметровых каблуках, в черной футболке и с мрачным готическим макияжем. На вопрос наставника шоу Егора Дружинина — является ли она эстонкой — Диана ответила утвердительно и добавила, что именно поэтому она так медленно отвечает. Но больше всего жюри были удивлены даже не внешним видом девушки, а выбором самого номера — несмотря на всю свою мрачность и готичность, девушка собралась исполнить зажигательный танец на пилоне.
На пилоне я танцую с 2014 года, — рассказывает Диана. — Два года назад купила стрипы и решила освежить свои отношения с пилоном. Подумала, что для новых ощущений мне подойдут 17-сантиметровые каблуки. У меня не было задачи понравится всем, а вот всколыхнуть какие-то внутренние эмоции и не оставить никого равнодушными — это да. Я готова делится с окружающими своими эмоциями,
- рассказала Диана.
Сам же танец Дианы одновременно напоминал и стрип, и сеанс экзорцизма. Наставники были впечатлены, поэтому без долгих колебаний пригласили Диану в следующий этап. Сразу после выступления Мигель рассказал, что впервые в жизни видел подобное погружение в танец, когда исполнитель следовал своему образу от начала и до конца. Также Мигель отметил высочайший профессиональный уровень, на котором был поставлен номер.
Шоу «ТАНЦЫ» выходит каждую субботу в 21:00 на канале ТНТ.