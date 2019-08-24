Напряженный день ожидает Овнов и Близнецов: гороскоп на 24 августа

Это не подходящий день для того, чтобы просить о поддержке влиятельных людей, обращаться за помощью в общественные организации. В сфере романтических отношений ситуация стабильна.
Овен
Напряженный день ожидает Овнов: дел накопилось много, и все они потребуют вашего внимания одновременно. Пригодятся организованность и самодисциплина, умение сосредоточиться на решении практических задач, на время забыв о развлечениях и отдыхе. Не торопитесь с покупками; вообще, решение финансовых вопросов лучше отложить.
Отношения с любимым человеком не назовешь стабильными и комфортными, вы то наслаждаетесь взаимопониманием и гармонией, то начинаете ссоры из-за пустяков, пишет Dvorec.
Телец
День очень хорош для тех, кто знает, чего хочет; влияние этой тенденции распространяется как на профессиональную, так и на личную сферу. А вот Тельцы, склонные к колебаниям и сомнениям, придающие большое значение чужому мнению и не привыкшие полагаться на собственную интуицию, будут чувствовать себя неуверенно. Помните: чем более самостоятельны вы сегодня в поступках и решениях, тем лучше будет результат.
Благоприятна финансовая картина, можно позволить себе спонтанные покупки, дорогостоящие поездки и развлечения. Звезды советуют не пренебрегать заботой о здоровье и не слишком увлекаться тяжелым физическим трудом.
Близнецы
Близнецам кажется, что они могут достичь любой поставленной цели, но оптимизм представителей данного знака, увы, лишен оснований. Будьте готовы к появлению преград на вашем пути, не рассчитывайте на то, что удача будет с вами в течение всего дня. Рассчитывая на собственные силы, вы избежите и напрасных иллюзий, и горьких разочарований.
Легко ладить с ровесниками, а вот с представителями других поколений общий язык удается найти не всегда. Влюбленные получат удовольствие от общения, если отложат обсуждение серьезных вопросов, касающихся общего будущего. Обращайте внимание на маленькие радости, ищите источник позитивных эмоций во всем, что вас окружает.
Рак
Раки будут вознаграждены за ранее приложенные усилия, немало их порадует и сам факт торжества справедливости. Эта тенденция касается профессиональной и личной жизни; ваши обидчики будут наказаны, а те, кто помогал вам в трудную минуту, разделят вашу радость. Воссоединяются пары, распавшиеся из-за недоразумений, сплетен, клеветы; Раки, оставившие недостойного человека, получают новый шанс на личное счастье.
В работе результат прямо пропорционален стараниям. Не стоит надеяться на то, что кто-то решит за вас сложные проблемы, но можно не сомневаться, что ваши собственные труды увенчаются успехом. Звезды предупреждают о временных финансовых трудностях.
Лев
У Львов будет прекрасная возможность навести порядок в финансовых делах, разом решить все проблемы. Звезды советуют заниматься делами, в которых вы дока, а освоение новых обязанностей ненадолго отложить; возможны проблемы с усвоением и анализом информации. Во всем опираясь на накопленный жизненный опыт, вы убережете себя от многих волнений и тревог.
Любимый человек понимает вас куда лучше, чем родственники и друзья. Одиноким Львам стоит иметь в виду: тот, кто сегодня готов окружить вас вниманием и заботой, может составить ваше счастье. Отмечается снижение жизненного тонуса, возможны недомогания.
Дева
Главное, что следует сегодня сделать Девам – найти достойное применение своей энергии. Вашего внимания требуют многие дела, и лишь верно расставленные приоритеты помогут избежать бестолковой суеты, двигаться вперед, а не топтаться на одном месте. Дефицита в единомышленниках вы не испытываете, но далеко не со всеми, кто предлагает помощь, будет легко и приятно ладить.
Сложны отношения с близкими людьми, многим представителям знака придется мысленно вернуться в прошлое, чтобы поискать там «корни» сегодняшних разногласий. Будьте готовы признать давние ошибки и простить старые обиды.
Весы
День в высшей степени насыщен эмоциями, большую его часть Весы проведут в приподнятом настроении, но к вечеру могут почувствовать опустошенность и разочарование. Если вы хотите этого избежать, постарайтесь знать меру в работе и развлечениях, по мере сил совмещая приятное с полезным. Удачным будет день для финансистов, а также тех, кто планирует обсудить с руководством вопрос повышения зарплаты или договориться с деловыми партнерами об инвестициях в свой бизнес.
В романтической сфере позитивные тенденции тоже очень сильны, однако глубина переживаний столь велика, что порой вы будете чувствовать себя дискомфортно. Весы, привыкшие доверять любимому человеку, смогут сохранить душевное равновесие, а вот остальным придется труднее.
Скорпион
Скорпионы проведут этот день спокойно, если оградят себя от контактов с неприятными людьми и не станут ввязываться в неравную конкурентную борьбу. Чем меньше суеты и напрасных усилий, тем более благосклонны к вам звезды; помните об этом, когда возникнет желание ввязаться в очередную гонку за сомнительными благами. Вероятно некоторое улучшение финансового положения.
Личные отношения складываются ровно, и речь идет не о затишье перед бурей, а о глобальной стабилизации ситуации. Можно забыть о волнениях и тревогах, не переживать по пустякам и наслаждаться уверенностью в своих близких.
Стрелец
Стрельцы не очень хорошо представляют себе, чего хотят, и в этом, пожалуй, сегодня их главная проблема. Стремление слепо следовать полученным советам не приведет ни к чему хорошему, но, если принять решение самостоятельно все же не удается, вы можете обратиться к людям более опытным; главное – не забывать и о собственной интуиции. Негативные тенденции сказываются на ситуации в сфере финансов, возможны непредвиденные расходы.
Отношения с близкими становятся более прохладными, вы склонны заботиться о собственных интересах, порой забывая об окружающих. Однако ничего непоправимого не произойдет, вы никому не нанесете обид или душевных ран, просто на время уподобитесь кошке, которая гуляет сама по себе.
Козерог
Отличный день для влюбленных и всех, для кого личное счастье является одним из основных приоритетов. Тенденции этого дня настроят Козерогов на романтический лад, дадут им возможность насладиться всей глубиной и полнотой нежного чувство. Это прекрасный день для того, чтобы сделать романтическое признание или приятный сюрприз любимому человеку, начать совместную жизнь.
Несколько хуже обстоят дела в профессиональной сфере: вместо того, чтобы целенаправленно и спокойно идти к успеху, вы цепляетесь за сомнительные идеи и попусту тратите время. Сегодня лучше сохранять верность известным тропам и проверенным методам, избегать экспериментов, особенно – рискованных.
Водолей
Водолеи страдают от снижения жизненного потенциала: сегодня представители знака уязвимы для вредных внешних воздействий, ранимы и чувствительны. Стоит поберечь себя, свести к минимуму контакты с неприятными особами. Пропускайте критику мимо ушей, игнорируйте шутки, которые кажутся обидными, и не бойтесь поступать так, как считаете нужным, вопреки всеобщему мнению.
Любимый человек поддержит вас в трудной ситуации, не поскупится на советы и добрые слова. Но вам хочется большего – романтики, новых впечатлений, сильных переживаний. Все это доступно лишь тем, кто готов проявить инициативу.
Рыбы
Неприятности этого дня Рыбы встретят с философским спокойствием: представители этого знака с самого утра поймут, что, как бы ни складывались обстоятельства, звезды сегодня на их стороне. Особенно сильно влияние позитивных тенденций в личной жизни; поддержка близких, советы друзей, искренняя забота любимого человека помогут вам избежать раздражения и плохого настроения даже в сложные моменты.
Профессиональные трудности предсказуемы, а потому у вас будет время подумать о том, как их преодолеть. Нежелательны крупные расходы, особенно – незапланированные; вы распоряжаетесь деньгами несколько легкомысленно и тем самым ставите себя под удар.