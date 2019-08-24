Напряженный день ожидает Овнов и Близнецов: гороскоп на 24 августа

Дева

Главное, что следует сегодня сделать Девам – найти достойное применение своей энергии. Вашего внимания требуют многие дела, и лишь верно расставленные приоритеты помогут избежать бестолковой суеты, двигаться вперед, а не топтаться на одном месте. Дефицита в единомышленниках вы не испытываете, но далеко не со всеми, кто предлагает помощь, будет легко и приятно ладить.

Сложны отношения с близкими людьми, многим представителям знака придется мысленно вернуться в прошлое, чтобы поискать там «корни» сегодняшних разногласий. Будьте готовы признать давние ошибки и простить старые обиды.

Весы

День в высшей степени насыщен эмоциями, большую его часть Весы проведут в приподнятом настроении, но к вечеру могут почувствовать опустошенность и разочарование. Если вы хотите этого избежать, постарайтесь знать меру в работе и развлечениях, по мере сил совмещая приятное с полезным. Удачным будет день для финансистов, а также тех, кто планирует обсудить с руководством вопрос повышения зарплаты или договориться с деловыми партнерами об инвестициях в свой бизнес.

В романтической сфере позитивные тенденции тоже очень сильны, однако глубина переживаний столь велика, что порой вы будете чувствовать себя дискомфортно. Весы, привыкшие доверять любимому человеку, смогут сохранить душевное равновесие, а вот остальным придется труднее.

Скорпион

Скорпионы проведут этот день спокойно, если оградят себя от контактов с неприятными людьми и не станут ввязываться в неравную конкурентную борьбу. Чем меньше суеты и напрасных усилий, тем более благосклонны к вам звезды; помните об этом, когда возникнет желание ввязаться в очередную гонку за сомнительными благами. Вероятно некоторое улучшение финансового положения.

Личные отношения складываются ровно, и речь идет не о затишье перед бурей, а о глобальной стабилизации ситуации. Можно забыть о волнениях и тревогах, не переживать по пустякам и наслаждаться уверенностью в своих близких.

Стрелец

Стрельцы не очень хорошо представляют себе, чего хотят, и в этом, пожалуй, сегодня их главная проблема. Стремление слепо следовать полученным советам не приведет ни к чему хорошему, но, если принять решение самостоятельно все же не удается, вы можете обратиться к людям более опытным; главное – не забывать и о собственной интуиции. Негативные тенденции сказываются на ситуации в сфере финансов, возможны непредвиденные расходы.

Отношения с близкими становятся более прохладными, вы склонны заботиться о собственных интересах, порой забывая об окружающих. Однако ничего непоправимого не произойдет, вы никому не нанесете обид или душевных ран, просто на время уподобитесь кошке, которая гуляет сама по себе.

Козерог