«Сплин» и «Ария» выступят на рок-фестивале в Таллинне, а для молодежи будет другой горячий фестиваль
20 сентября для более взрослой публики в Таллинне пройдет Rock Fest, впервые на одной сцене выступят легенды русского рока: «Ария» и «Сплин». Мероприятие пройдет с размахом - в ледовом холле Tondiraba. Начало в 19:00.
А уже в декабре в эстонской столице состоится фестиваль для молодежи - MJ Young FEST 2019, где список артистов более солидный. Начало мероприятия 6 декабря в 18:00 в ледовом холле Tondiraba.
Артисты:
Тима Белорусских
T-Fest
NUBLU
RASA
ZOMB
5Miinust
rahapesukarud
AG
Организатор сообщает, что в честь его дня рождения сейчас действуют скидки на билеты на сайте www.mjproduction.ee.