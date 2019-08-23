Пт, 23.08.2019
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  • «Сплин» и «Ария» выступят на рок-фестивале в Таллинне, а для молодежи будет другой горячий фестиваль

«Сплин» и «Ария» выступят на рок-фестивале в Таллинне, а для молодежи будет другой горячий фестиваль
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ФОТО: MJ Production

20 сентября для более взрослой публики в Таллинне пройдет Rock Fest, впервые на одной сцене выступят легенды русского рока: «Ария» и «Сплин». Мероприятие пройдет с размахом - в ледовом холле Tondiraba. Начало в 19:00. 

А уже в декабре в эстонской столице состоится фестиваль для молодежи - MJ Young FEST 2019, где список артистов более солидный. Начало мероприятия 6 декабря в 18:00 в ледовом холле Tondiraba. 

ФОТО: MJ Production

Артисты: 

Тима Белорусских

T-Fest

NUBLU

RASA

ZOMB

5Miinust

rahapesukarud

AG

Организатор сообщает, что в честь его дня рождения сейчас действуют скидки на билеты на сайте www.mjproduction.ee.

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