Instagram матери Тимати заблокировали из-за непристойного видео

Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Instagram, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но… без бюстгальтера. Я свою вину признаю, т. к. подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съёмке надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих,