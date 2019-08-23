Instagram матери Тимати заблокировали из-за непристойного видео

Мать Тимати Симона Юнусова поделилась с поклонниками вопиющей, на ее взгляд, историей, пишет Экспресс газета.
Все началось с того, что ее официальную страничку в Instagram заблокировали. Чуть больше суток Симона не могла пользоваться социальной сетью, и лишь накануне днем ее разблокировали. При этом причина блокировки не называлась, но Юнусова сама догадалась, почему это произошло.
На днях Симона выложила видео, на котором Тимати учит пятилетнюю дочку нырять. При этом Алиса была просто в обычных детских плавках, без верха от купальника. Как оказалось, многие пользователи нашли это видео непристойным и пожаловались на него.
Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Instagram, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но… без бюстгальтера. Я свою вину признаю, т. к. подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съёмке надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих,
— иронично написала Симона.