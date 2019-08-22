Копия матери! Татьяна Буланова показала подросшего сына

Поклонники остались в восторге от поста, заметив, что Татьяна слишком молодо выглядит для мамы такого взрослого молодого человека. Парень уже перерос ее на голову. А ведь Никита — младший сын артистки. В первом браке певицы родился сын Александр, которому сейчас уже 26 лет.

Он не пошел по родительским стопам, по информации СМИ, Александр работает баристой и уверен, что нашел свое призвание. Что же касается Никиты, то он больше склонен к публичности. Мальчик ведет свой блог и, как однажды признался, мечтает стать певцом или ведущим. К слову, подписчики, видевшие снимок, сошлись во мнении, что Никита очень похож внешне на звездную маму. Те же глаза, нос, скулы и даже глаза те же: лукавые, с хитринкой.