Чт, 22.08.2019
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Кремлевские ночи... Убежденная блондинка Саара Пиус стала огненно-рыжей!
ФОТО!

Saara Pius.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix Baltics

Актриса Раквереского театра Саара Пиус играет одну из главных ролей в постановке «Kremli ööbikud» (Кремлевские ночи). Правда, для этого Сааре пришлось ненадолго расстаться с блондинистым цветом волос. 

Разумеется, перекрашиваться и наращивать волосы Сааре не пришлось. Такого эффекта удалось добиться с помощью парика. 

По сюжету, на окраине Нарвы находится улица Йоала, где когда-то шумели станки Кренгольмской мануфактуры. Тут же, между Эстонией и Россией, в высохшем русле реки расположен остров, который два раза в год с обеих сторон омывают воды реки забвения – Нарвского водопада.

Этот завод – самое подходящее место, чтобы рассказать о многоголосой музыкальной индустрии Советского Союза и о противоречивой судьбе Яака Йоалы – одной из ее звезд. Это самое подходящее место, чтобы  послушать бессмертные хиты Яака Йолы и отдаться ритмам ансамбля «Radar».

Однако этот рассказ не только о Йоале, но и о целой плеяде эстонских музыкантов, «кремлевских соловьев», которые поставили свой талант на службу советской индустрии развлечений и купались в лучах славы.

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