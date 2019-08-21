Ср, 21.08.2019
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Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в Сети

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Популярная российская певица Полина Гагарина в минувший вторник, 20 августа, продемонстрировала на своей страничке в соцсети несколько фотографий в купальниках. Эти снимки вызвали обсуждения в Сети, пишут Аргументы.

На кадрах, о которых идет речь, Полина позирует в ярких бикини, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Очевидно, что звезда хотела обратить внимание поклонников на свою тонкую талию и длинные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие сделали Гагариной комплименты, отметив, что мать двоих детей прекрасно выглядит.

Полина, у вас бесподобная фигура. Смотря на вас, сразу хочется бежать заниматься

- написала одна из подписчиц.

Не все фолловеры певицы, однако, сочли ее фигуру идеальной. Некоторые указали на "торчащие ребра" звезды и призвали ее перестать худеть.

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