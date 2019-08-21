Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в Сети

Популярная российская певица Полина Гагарина в минувший вторник, 20 августа, продемонстрировала на своей страничке в соцсети несколько фотографий в купальниках. Эти снимки вызвали обсуждения в Сети, пишут Аргументы.
На кадрах, о которых идет речь, Полина позирует в ярких бикини, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Очевидно, что звезда хотела обратить внимание поклонников на свою тонкую талию и длинные ноги.
Многие сделали Гагариной комплименты, отметив, что мать двоих детей прекрасно выглядит.
Полина, у вас бесподобная фигура. Смотря на вас, сразу хочется бежать заниматься
- написала одна из подписчиц.
Не все фолловеры певицы, однако, сочли ее фигуру идеальной. Некоторые указали на "торчащие ребра" звезды и призвали ее перестать худеть.