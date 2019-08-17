«Худая, как селедка»: новое фото Гагариной в купальнике вызвало шок

Полина Гагарина опубликовала новое фото в купальнике. Пользователи Сети считают, что она слишком худая.
Певица вместе с семьей сейчас отдыхает в любимой Греции, где долгое время раньше жила. Не забывает Полина баловать своих поклонников пляжными снимками. Так, она передала всем солнечный привет и опубликовала очередное фото в купальнике возле бассейна, интересуясь, как обстоят дела у ее многомиллионной армии подписчиков.
Однако фотография просто повергла в шок фолловеров. Они всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья, так как считают, что она извела себя диетами и тренировками. "Хватит худеть. Это уже неприличная худоба", "Ну что вы говорите, красивая, да, но это уже анорексия", "Полина, вы уже к анорексии приближаетесь... Пожалуйста, не увлекайтесь слишком! Мы вас очень любим и переживаем за вас. Будьте здоровы", – заключили фанаты.
Отреагировал и звездный фотограф Владимир Широков, который присоединился к мнению большинства. "Что с Вами сделал этот @veacheslav_daichev (тренер певицы)?!? Вы же худенькая, как селедка! Забрасывайте вы эту фигню! Открывайте пиво и варите пельмени!!! Жуть", – добавил Широков. Кстати, выражение лица у певицы на фото печальное, да и цвет купальник мрачный, передает Teleprogramma.pro.