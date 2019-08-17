«Худая, как селедка»: новое фото Гагариной в купальнике вызвало шок

Певица вместе с семьей сейчас отдыхает в любимой Греции, где долгое время раньше жила. Не забывает Полина баловать своих поклонников пляжными снимками. Так, она передала всем солнечный привет и опубликовала очередное фото в купальнике возле бассейна, интересуясь, как обстоят дела у ее многомиллионной армии подписчиков.

Однако фотография просто повергла в шок фолловеров. Они всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья, так как считают, что она извела себя диетами и тренировками. "Хватит худеть. Это уже неприличная худоба", "Ну что вы говорите, красивая, да, но это уже анорексия", "Полина, вы уже к анорексии приближаетесь... Пожалуйста, не увлекайтесь слишком! Мы вас очень любим и переживаем за вас. Будьте здоровы", – заключили фанаты.