Расстаньтесь с этими вещами, и фортуна всегда будет с вами: чем каждый знак Зодиака отпугивает от себя удачу

Овен. Им нельзя окружать себя «мертвыми» вещами – шкурами и чучелами животных, рогами и высохшими цветами.

Телец. Этому знаку мешают стать свободными всевозможные ненужные мелочи, которые Тельцы приносят в дом. В итоге у них в жилище скапливаются горы хлама.

Близнецы. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, отпугивают удачу общением с завистниками и подарками, которые они принимают от них.

Рак. Им не стоит окружать себя вещами, приобретенными в момент грусти, депрессии, плохого настроения.

Лев. Людям этого знака Зодиака нельзя брать на память вещи умершего человека. Ничего хорошего из этого не получится.

Дева. Они должны избавиться от поломанных вещей, которые могут принести разлад в их жизнь.

Весы. Удача не придет к ним, пока они не избавятся от вещей, вызывающих неприятные воспоминания или ассоциации.

Скорпион. Этот знак отпугивает удачу, если окружает себя вещами, подаренными бывшим возлюбленным.

Стрелец. Как только у представителей этого знака происходит застой в жизни, удача тут же отворачивается от них.

Козерог. Если у них появляется хаос в вещах – удача начинает отворачиваться. Поэтому Козерогу нужно следить за порядком в доме, чтобы фортуна благоволила ему всегда.

Водолей. Им не стоит принимать вещи из вежливости. Такие подарки становятся «якорем» для Водолея.