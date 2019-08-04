Молодые и счастливые! Появилось первое фото со свадьбы талантливой эстонской пары
Актриса и постановщик Адеэле Сепп и гитарист Яан Яаго связали себя узами брака!
Сепп, сыгравшая одну из ярких ролей в сериале «Kättemaksukontor» и участвовала в шоу «Твое лицо кажется мне знакомым», вышла замуж за гитариста группы Curly Strings. Свадьба состоялась в субботу, 3 августа.
После замужества Адеэле взяла фамилию мужа. В Instagram она уже сменила ник профиля, а чуть позже опубликовала первое фото с торжества.