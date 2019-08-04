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Молодые и счастливые! Появилось первое фото со свадьбы талантливой эстонской пары
ГОРЬКО!

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Adeele ja Jaan Jaago.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Актриса и постановщик Адеэле Сепп и гитарист Яан Яаго связали себя узами брака!

Сепп, сыгравшая одну из ярких ролей в сериале «Kättemaksukontor» и участвовала в шоу «Твое лицо кажется мне знакомым», вышла замуж за гитариста группы Curly Strings. Свадьба состоялась в субботу, 3 августа. 

После замужества Адеэле взяла фамилию мужа. В Instagram она уже сменила ник профиля, а чуть позже опубликовала первое фото с торжества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Härra ja proua Jaago ❤️ 3.08.19

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