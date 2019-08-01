Такое вы еще не слышали! «Мало половин» Ольги Бузовой под музыку группы Rammstein
Российская группа из Москвы Rock Privet опубликовала необычную версию кавера на песню Ольги Бузовой «Мало половин». Молодые люди спели строчки известного хита под музыку Rammstein.
Видео было опубликовано на YouTube канале группы 31 июля. Всего за 12 часов ролик собрал свыше 35,5 тысяч просмотров.
Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов есть каверы на песни Maksim, «Руки Вверх», Леонида Агутина, «Зверей», Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса.