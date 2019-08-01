Такое вы еще не слышали! «Мало половин» Ольги Бузовой под музыку группы Rammstein

Видео было опубликовано на YouTube канале группы 31 июля. Всего за 12 часов ролик собрал свыше 35,5 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов есть каверы на песни Maksim, «Руки Вверх», Леонида Агутина, «Зверей», Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса.