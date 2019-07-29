Названо имя нового возлюбленного Ирины Шейк

За расставанием Ирины и Брэдли следит буквально весь мир. После их расставания стало известно, что певица Леди Гага, которую и раньше подозревали в романе с актером, переехала к нему в дом. Тут уже все русскоязычные фанаты Шейк буквально набросились на Гагу и несколько дней разносили ее «Инстаграм» в пух и прах. К слову, вся троица свои отношения ни разу не прокомментировала.