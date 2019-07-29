Пн, 29.07.2019
Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Названо имя нового возлюбленного Ирины Шейк

Названо имя нового возлюбленного Ирины Шейк

Irina Shayk attending the 72nd British Academy Film Awards held at the Royal Albert Hall, Kensington Gore, Kensington, London.

ФОТО: Jonathan Brady / PA Wire/PA Images

Несколько месяцев назад Ирина Шейк рассталась со своим возлюбленным Брэдли Купером после четырех лет отношений. Пара поделила поровну опеку над двухлетней дочкой Леей, ради которой Купер даже согласился переехать в Нью-Йорк, где Ирина теперь проводит большую часть времени, пишет Экспресс газета.

За расставанием Ирины и Брэдли следит буквально весь мир. После их расставания стало известно, что певица Леди Гага, которую и раньше подозревали в романе с актером, переехала к нему в дом. Тут уже все русскоязычные фанаты Шейк буквально набросились на Гагу и несколько дней разносили ее «Инстаграм» в пух и прах. К слову, вся троица свои отношения ни разу не прокомментировала.

Леди Гага и Брэдли Купер хранят молчание, как и Ирина Шейк. Впрочем, зарубежные СМИ сообщают, что Ирина не стала долго грустить в одиночестве и якобы уже нашла нового возлюбленного, которым, по словам инсайдера, оказался бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру.

ФОТО: Lisa O'Connor / ZUMAPRESS.com

«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — цитирует инсайдера Gossip Cop.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ