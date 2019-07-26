Певица Маарья-Лийс Илус снова беременна?

Слухи о второй беременности певицы появились после того, как ее увидели с округлившимся животом на одной из частных вечеринок. Но ведь всякое бывает, и это наблюдение еще не дает никаких оснований делать какие-то выводы. Однако совсем скоро близкий знакомый подтвердил беременность Маарьи.

Эстонский портал Elu24 на этой неделе неоднократно пытался поймать певицу, чтобы узнать о ее беременности, но до сих пор этого сделать не удалось. Вопрос остается открытым, пока она сама не подтвердит этого.