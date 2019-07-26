Пт, 26.07.2019
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Певица Маарья-Лийс Илус снова беременна?

Maarja elukaaslane on muusikaprodutsent Fred Krieger. Neil sündis 6. jaanuaril 2018 tütar, kes sai nimeks Iiris.

ФОТО: Remo Tõnismäe / POSTIMEES/SCANPIX

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус, которая впервые стала матерью в начале прошлого года, снова беременна. По крайней мере, по словам ее близкого знакомого.

Слухи о второй беременности певицы появились после того, как ее увидели с округлившимся животом на одной из частных вечеринок. Но ведь всякое бывает, и это наблюдение еще не дает никаких оснований делать какие-то выводы. Однако совсем скоро близкий знакомый подтвердил беременность Маарьи.

Эстонский портал Elu24 на этой неделе неоднократно пытался поймать певицу, чтобы узнать о ее беременности, но до сих пор этого сделать не удалось. Вопрос остается открытым, пока она сама не подтвердит этого.

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный, а также продюсер, Фред Кригер, впервые стали родителями 6 января 2018. Малышку назвали нежным именем – Ирис.

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