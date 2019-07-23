Елизавета II берет с собой в путешествие траурный наряд и запас собственной крови

Королева — человек довольно практичный и всегда готова к любым обстоятельствам, даже к смерти. Елизавета понимает, что не молодеет, а в таком почтенном возрасте может и вовсе произойти что угодно.

Так как Елизавета много путешествует и уезжает в довольно длительные командировки, то она всегда возит с собой свой траурный наряд и даже запас собственной крови. Принц Чарльз также путешествует с таким набором.

ФОТО: PETER NICHOLLS / AFP

Траурный наряд им нужен для того, чтобы в случае скоропостижной смерти одного из членов королевской семьи они смогли сразу прибыть на похороны в подобающем наряде. Что касается запасов их собственной крови, то она необходима для того, чтобы королева и ее наследник могли получить экстренное переливание крови при несчастном случае, который может произойти в поездке.