Вт, 23.07.2019
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Елизавета II берет с собой в путешествие траурный наряд и запас собственной крови

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ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ее Величество Елизавета II и наследный принц Чарльз часто путешествуют. Королеве Елизавете уже 93 года, однако она по-прежнему занимает трон и ведет весьма активный образ жизни, пишет Экспресс газета.

Королева — человек довольно практичный и всегда готова к любым обстоятельствам, даже к смерти. Елизавета понимает, что не молодеет, а в таком почтенном возрасте может и вовсе произойти что угодно.

Так как Елизавета много путешествует и уезжает в довольно длительные командировки, то она всегда возит с собой свой траурный наряд и даже запас собственной крови. Принц Чарльз также путешествует с таким набором.

ФОТО: PETER NICHOLLS / AFP

Траурный наряд им нужен для того, чтобы в случае скоропостижной смерти одного из членов королевской семьи они смогли сразу прибыть на похороны в подобающем наряде. Что касается запасов их собственной крови, то она необходима для того, чтобы королева и ее наследник могли получить экстренное переливание крови при несчастном случае, который может произойти в поездке.

Члены королевской семьи очень бережно относятся к своему здоровью и стараются не подвергать себя рискам.

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