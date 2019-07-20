Сб, 20.07.2019
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Фото внука Елены Малышевой привело в восторг поклонников теледоктора

Елена Малышева

ФОТО: Instagram

В честь скорого дня рождения внука Елена Малышева поделилась на официальной странице в Инстаграм милым видео с его участием, пишет Экспресс газета.

Ведущая программы «Жить здорово!» и «Здоровье» чаще рассказывает своим подписчикам о работе, но не о семье, однако в честь скорого дня рождения внука теледоктор сделала исключение. На официальной странице в Инстаграм она опубликовала милое видео с его участием.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала ролик Малышева, а в ответ получила сотни позитивных откликов от поклонников с пожеланиями счастливого детства и здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие также отметили, что малыш очень похож на свою знаменитую бабушку. «Чудесный бабушкин пирожок», «Такой же веселый, как и вы!», «Счастья и здоровья внучку!», — желали фолловеры.

Напомним, Елена Малышева стала бабушкой летом прошлого года. Супруга ее старшего сына Юрия родила мальчика, которого счастливые родители назвали Артуром, однако тогда рассказывать о столь радостном событии Малышева не стала.

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