Фото внука Елены Малышевой привело в восторг поклонников теледоктора

Ведущая программы «Жить здорово!» и «Здоровье» чаще рассказывает своим подписчикам о работе, но не о семье, однако в честь скорого дня рождения внука теледоктор сделала исключение. На официальной странице в Инстаграм она опубликовала милое видео с его участием.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала ролик Малышева, а в ответ получила сотни позитивных откликов от поклонников с пожеланиями счастливого детства и здоровья.

Многие также отметили, что малыш очень похож на свою знаменитую бабушку. «Чудесный бабушкин пирожок», «Такой же веселый, как и вы!», «Счастья и здоровья внучку!», — желали фолловеры.