Фото внука Елены Малышевой привело в восторг поклонников теледоктора

В честь скорого дня рождения внука Елена Малышева поделилась на официальной странице в Инстаграм милым видео с его участием, пишет Экспресс газета.
Ведущая программы «Жить здорово!» и «Здоровье» чаще рассказывает своим подписчикам о работе, но не о семье, однако в честь скорого дня рождения внука теледоктор сделала исключение. На официальной странице в Инстаграм она опубликовала милое видео с его участием.
«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала ролик Малышева, а в ответ получила сотни позитивных откликов от поклонников с пожеланиями счастливого детства и здоровья.
Многие также отметили, что малыш очень похож на свою знаменитую бабушку. «Чудесный бабушкин пирожок», «Такой же веселый, как и вы!», «Счастья и здоровья внучку!», — желали фолловеры.
Напомним, Елена Малышева стала бабушкой летом прошлого года. Супруга ее старшего сына Юрия родила мальчика, которого счастливые родители назвали Артуром, однако тогда рассказывать о столь радостном событии Малышева не стала.