Полуобнаженная Глюкоза рассказала, как обрести счастье

Певица Глюкоза в очередной раз пустилась в философские размышления на тему счастья в одном из постов в Instagram. Артистка решила напомнить поклонникам, что счастье не в материальных благах, а в мелочах.

«Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак», — написала Глюкоза, добавив несколько советов.

При этом публикацию она традиционно сопроводила снимком в полуголом виде — бюстгальтере и юбке.

Глюкоза ФОТО: Instagram

«Спасибо за советы», — прокомментировал один из пользователей.

«Очень мудро!» — добавил другой.

«Вы не только красивая, но еще и мудрая», — восхитился еще один юзер.