Полуобнаженная Глюкоза рассказала, как обрести счастье

Певица Глюкоза в очередной раз пустилась в философские размышления на тему счастья в одном из постов в Instagram. Артистка решила напомнить поклонникам, что счастье не в материальных благах, а в мелочах.
«Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак», — написала Глюкоза, добавив несколько советов.
При этом публикацию она традиционно сопроводила снимком в полуголом виде — бюстгальтере и юбке.
«Спасибо за советы», — прокомментировал один из пользователей.
«Очень мудро!» — добавил другой.
«Вы не только красивая, но еще и мудрая», — восхитился еще один юзер.
Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за комплименты.