Счастливая улыбка, морщинки, седина: Константин Меладзе показал «домашнее» фото Веры Брежневой

37-летняя Вера Брежнева светится от счастья рядом с любимым мужчиной.
Популярная певица Вера Брежнева продолжает развенчивать мифы о своей идеальной красоте. Не так давно она показала фото из бассейна, на котором виден небольшой животик, а теперь в блоге Константина Меладзе появилось селфи, на котором певица запечатлела себя в «неприбранном» виде, сообщает Passion.ru.
Поклонники ценят честность любимицы, ведь всем давно известно, что звезды — такие же люди, как и все мы. Однако кто-то демонстрирует тонны фотошопа на своих страницах, а кто-то — естественную красоту.
«Супер», «Какой прекрасный «растрепыш», «Какая же Вы красивая», «Такие искренние, добрые, милые», «Успешные!! Красивые! Счастливые! Позитивные», «Вы действительно похожи друг на друга», — комментируют фолловеры.
Впрочем, есть и те, кому хотелось бы видеть Веру «глянцевой» красоткой: «Зачем Веру покрасили в этот цвет или это натуральная седина? Специально, что ли, придали ей возраст», «А че лохматая?», «Вере пора блефаро делать. Веки далеко не найс».
Муж же ценит супругу не только за внешность. «Песня Веры Брежневой «Любите друг друга» 20 недель находилась в хит-параде «Золотой граммофон». Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — написал он в блоге.