Счастливая улыбка, морщинки, седина: Константин Меладзе показал «домашнее» фото Веры Брежневой

«Супер», «Какой прекрасный «растрепыш», «Какая же Вы красивая», «Такие искренние, добрые, милые», «Успешные!! Красивые! Счастливые! Позитивные», «Вы действительно похожи друг на друга», — комментируют фолловеры.

Впрочем, есть и те, кому хотелось бы видеть Веру «глянцевой» красоткой: «Зачем Веру покрасили в этот цвет или это натуральная седина? Специально, что ли, придали ей возраст», «А че лохматая?», «Вере пора блефаро делать. Веки далеко не найс».

Муж же ценит супругу не только за внешность. «Песня Веры Брежневой «Любите друг друга» 20 недель находилась в хит-параде «Золотой граммофон». Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — написал он в блоге.