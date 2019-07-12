«Али, рули!»: звезды и актеры пришли поддержать комедию на премьере

Сюжетная линия комедийного боевика не нова, но подана неожиданно. Главный герой – скромный и прилежный водитель «Убера» по кличке Стю. Он пакистанец и старательно держится за свое место, тщательно зарабатывая себе высокий рейтинг в приложении. И у него все получается, но однажды он подбирает пассажира, который и не пассажир вовсе. В машину к Стю садится полицейский Вик, который идет по следу жестокого убийцы. Так милаха-таксист становится невольным напарником решительного и бескомпромиссного копа, а это своеобразное испытание. Стю не был готов к опасной погоне, но он втянется в это увлекательное мероприятие, изо всех сил стараясь сохранить при этом трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг. В процессе он входит во вкус и начинает получать удовольствие от происходящего…