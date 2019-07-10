Ср, 10.07.2019
ТОП-5 мест в Таллинне, где можно очень дешево и вкусно пообедать СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: улыбающаяся Джоли прогулялась по Парижу в открытом платье

Фото: улыбающаяся Джоли прогулялась по Парижу в открытом платье

Angelina Jolie 9.juulil 2019 Pariisis

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которой после развода с Брэдом Питтом до сих пор СМИ приписывают смертельные болезни, показала, как сейчас выглядит. 

На днях 44-летняя Джоли посетила презентацию парфюмерного дома Guerlain - звезда уже длительное время является лицом аромата Guerlain Mon. 

Между съемками новой рекламной кампании бренда звезда решила прогуляться по улицам Парижа. Компанию ей составила крестная мать – актриса Жаклин Биссет. 

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Для своего выхода в свет Анджелина Джоли выбрала черно-белое макси-платье с открытыми плечами и классические бежевые лодочки.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Дополнила нежный образ звезда бежевым палантином и солнцезащитными очками.

Судя по фото юзеры предполагают, что сейчас Джоли выглядит счастливой и здоровой, несмотря на черную полосу в личной жизни. 

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ