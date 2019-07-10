Фото: улыбающаяся Джоли прогулялась по Парижу в открытом платье

На днях 44-летняя Джоли посетила презентацию парфюмерного дома Guerlain - звезда уже длительное время является лицом аромата Guerlain Mon.

Между съемками новой рекламной кампании бренда звезда решила прогуляться по улицам Парижа. Компанию ей составила крестная мать – актриса Жаклин Биссет.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Для своего выхода в свет Анджелина Джоли выбрала черно-белое макси-платье с открытыми плечами и классические бежевые лодочки.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Дополнила нежный образ звезда бежевым палантином и солнцезащитными очками.

Судя по фото юзеры предполагают, что сейчас Джоли выглядит счастливой и здоровой, несмотря на черную полосу в личной жизни.