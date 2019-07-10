Ср, 10.07.2019
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  • СМИ: у Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой

СМИ: у Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой
ФОТО!

Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

В Сети появились слухи о новом романе экс-супруга Ксении Собчак, пишет Вива.

Причиной развода Ксении Собчак и Максима Виторгана стали новые отношения телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Однако, по слухам, и Виторган недолго переживал по поводу развода.

На днях телеграм-канал "Только никому" опубликовал эксклюзивные кадры, сделанные во время свидания Максима с "новой возлюбленной". Пара была запечатлена на спектакле "Нод". Избранницей 46-летнего Виторгана стала 27-летняя актриса Нино Нинидзе, которая в этом году развелась с мужем. Примечательно, что сами актеры слухи о своем романе пока что не прокомментировали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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