СМИ: у Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой

Причиной развода Ксении Собчак и Максима Виторгана стали новые отношения телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Однако, по слухам, и Виторган недолго переживал по поводу развода.

На днях телеграм-канал "Только никому" опубликовал эксклюзивные кадры, сделанные во время свидания Максима с "новой возлюбленной". Пара была запечатлена на спектакле "Нод". Избранницей 46-летнего Виторгана стала 27-летняя актриса Нино Нинидзе, которая в этом году развелась с мужем. Примечательно, что сами актеры слухи о своем романе пока что не прокомментировали.