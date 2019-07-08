Пн, 8.07.2019
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  • Мерзнет даже в жару: Анджелина Джоли в пальто летом продемонстрировала возможный признак болезни

Мерзнет даже в жару: Анджелина Джоли в пальто летом продемонстрировала возможный признак болезни

epa07636166 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Special Envoy Angelina Jolie speaks during her visit to the border city of Maicao in Colombia, 08 June 2019. Jolie warned today that more than 20,000 children born in Colombia of Venezuelan parents are at risk of becoming stateless due to lack of documentation to legalize their situation. EPA/STR

ФОТО: STR / EPA

В последнее время ведётся много споров о здоровье Энджи. Поклонники предполагают, что развод с Брэдом Питтом сильно подкосил актрису — и в эмоциональном, и в физическом плане, пишет Fabiosa.

Во время своих выходов в свет Джоли часто выглядит болезненно худой, бледной, уставшей и без радости в глазах.

В начале июля 2019 года фанаты звезды в очередной раз забили тревогу. Со своими детьми Вивьен и Нокс Анджелина отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу. Несмотря на жаркую погоду (примерно +27°С), на актрисе были широкие чёрные штаны и бежевый тренч, застёгнутый на все пуговицы, под которым был ещё как минимум топ.

ФОТО: Crow/Broadimage / Crow/Broadimage

Прохожие и дети Джоли при этом были одеты легко — в тоненькие футболочки.

ФОТО: Crow/Broadimage / Crow/Broadimage

Когда человек мёрзнет даже в тёплую погоду, это может свидетельствовать о самых разных заболеваниях — от анемии до диабета. Не исключено также, что у Анджелины это связано с недостатком веса — организму актрисы может просто не хватать энергии на «обогрев» тела.

Что ж, нам остаётся надеяться, что изменения во внешности Джоли всё же не связаны с серьёзными заболеваниями, и актриса просто ещё не оправилась после расставания с мужем.

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