Мерзнет даже в жару: Анджелина Джоли в пальто летом продемонстрировала возможный признак болезни

В последнее время ведётся много споров о здоровье Энджи. Поклонники предполагают, что развод с Брэдом Питтом сильно подкосил актрису — и в эмоциональном, и в физическом плане, пишет Fabiosa.
Во время своих выходов в свет Джоли часто выглядит болезненно худой, бледной, уставшей и без радости в глазах.
В начале июля 2019 года фанаты звезды в очередной раз забили тревогу. Со своими детьми Вивьен и Нокс Анджелина отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу. Несмотря на жаркую погоду (примерно +27°С), на актрисе были широкие чёрные штаны и бежевый тренч, застёгнутый на все пуговицы, под которым был ещё как минимум топ.
Прохожие и дети Джоли при этом были одеты легко — в тоненькие футболочки.
Когда человек мёрзнет даже в тёплую погоду, это может свидетельствовать о самых разных заболеваниях — от анемии до диабета. Не исключено также, что у Анджелины это связано с недостатком веса — организму актрисы может просто не хватать энергии на «обогрев» тела.
Что ж, нам остаётся надеяться, что изменения во внешности Джоли всё же не связаны с серьёзными заболеваниями, и актриса просто ещё не оправилась после расставания с мужем.