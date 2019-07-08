Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Лев

Львам лучше почаще заниматься домашними делами, уборкой и иной рутиной. Такие дела будут отлично успокаивать нервы. Эта неделя очень непредсказуема, особенно в самом начале, так что желательно не рисковать и не ввязываться в авантюры. Представителям этого знака потребуется почаще обращать внимание на мелочи, а также бороться со своей импульсивностью.

Ближе к концу рабочей недели Львы могут встретиться с приливом лени. Если не найти в себе силы для поиска энтузиазма и мотивации, то многие важные планы сорвутся. Сейчас Львам не стоит покидать зону комфорта, но и расслабляться полностью тоже не надо. Лучше сфокусироваться на самом важном — например, на семье, друзьях, родителях, личных увлечениях.

Дева

У Дев начинается период разочарований в людях. Избежать этого можно лишь при помощи избавления от иллюзий на чужой счет. Лучше судить человека по его поступкам, а не просто так надеяться на что-то. Нужно научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Эгоизм, раздражительность, апатия — все мы время от времени способны на подобные проявления, так что нужно научиться прощать и понимать.

Эксперт рекомендует также следить за своей энергетикой. Арт-терапия поможет повысить ее. Одним из самых лучших личностных показателей для Дев станет умение быстро забывать негатив, не зацикливаться на неприятностях, прощать обиды, снимать раздражение. Также звезды хотят, чтобы Девы избавились от мстительности, ведь месть — это дорога назад.

Весы

Амурная сфера — вот то, на чем Весам лучше сфокусировать все свое внимание. Пришло время понять, что любовь — это не сделка, не бесконечная мелодрама, не животный инстинкт, за которым охотятся многие люди, а желание помочь близкому человеку почувствовать себя важным, окруженным заботой и вниманием. Одиноким Весам также стоит осознать это как можно скорее.

На этой неделе лучше следовать законам процветания, чтобы изменить свое будущее и отношение к настоящему. Привлечь удачу не так уж и сложно, когда знаешь, чего хочется от жизни. Весам необходимо поставить перед собой актуальные цели и найти в себе силы для того, чтобы начать к ним свое движение. Для выхода из тени нет времени лучше.

Скорпион

У Скорпионов начинается период сильных перепадов настроения, что может плохо сказаться на продуктивности в делах и работе, а также на взаимоотношениях со второй половинкой. Депрессивные мысли и негатив лучше держать при себе. Также пока не стоит критиковать и делать замечания людям, потому что они могут воспринять это в штыки или как попытку задеть их.