Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Советы Василисы Володиной помогут вам преуспеть в любви и в делах на этой неделе. Астролог расскажет, как обойти препятствия, которые построят на нашем пути звезды и планеты.
Проблемы в сфере любви вполне реально решить при помощи честности и искренности. Василиса Володина желает вам успехов и продвижения на всех фронтах, а эксперты сайта dailyhoro.ru присоединяются к этому пожеланию
Это будет прекрасное время для привлечения любви. Звезды и планеты будут находиться в достаточно благоприятном для любовных приключений положении. Многим знакам Зодиака нужно будет побольше времени проводить с близкими, а также абстрагироваться на время от финансовых дел и проблем на работе, поскольку в понедельник начинается ретроградное движение Меркурия.
Овен
Овнам в любви поможет их самоуверенность, высокая самооценка. Если этого не хватит, можно воспользоваться специальными обрядами на привлечение удачи в любви. Наступает идеальное время для романтических встреч, флирта, знакомств. Тем Овнам, которые уже в отношениях, полезно будет провести побольше времени в компании любимого человека.
Этим людям лучше не ждать у моря погоды, а делать все самостоятельно, проявлять инициативу. В делах и в работе подобное правило также актуально, однако лучше не рисковать и не браться за дела, которые могут быть опасными, слишком рискованными и сложными. Звезды хотят, чтобы Овны завершили все самое важное и разобрались с долгами.
Телец
У влюбленных Тельцов может настать кризис отношений, связанный с внутренними переживаниями и неурядицами. Велика вероятность того, что у представителей этого знака обострятся комплексы и страхи, с которыми они порой не справляются. На этой неделе придется доказать второй половинке искренность своих чувств, показать любимому человеку радость и удовлетворенность отношениями.
Близнецы
На этой неделе могут произойти ситуации, которые обычно предвещают позитивные перемены: вот семь подобных событий. Близнецам нужно проявить терпение, выдержку, осторожность и внимательность. В делах им точно не поможет спешка. Повышенная активность будет хороша только в любви.
В конце недели можно спокойно отдохнуть от проблем, которые подбросит им Вселенная в первые пару дней — 8 и 9 июля. Своевременный и эффективный отдых станет ключом к сохранению удачи и к достижению наилучших результатов в любой сфере. Чрезмерно амбициозные Близнецы могут потерпеть обидное поражение, лишить себя поддержки звезд и планет.
Рак
Влияние космоса будет относительно стабильным только ближе к концу недели. К выходным астролог рекомендует завершить все самые важные дела, чтобы настроение не испортили переживания. Ждать чуда и бездействовать не стоит, потому что звезды будут благосклонны только к самостоятельным Ракам.
Лев
Львам лучше почаще заниматься домашними делами, уборкой и иной рутиной. Такие дела будут отлично успокаивать нервы. Эта неделя очень непредсказуема, особенно в самом начале, так что желательно не рисковать и не ввязываться в авантюры. Представителям этого знака потребуется почаще обращать внимание на мелочи, а также бороться со своей импульсивностью.
Ближе к концу рабочей недели Львы могут встретиться с приливом лени. Если не найти в себе силы для поиска энтузиазма и мотивации, то многие важные планы сорвутся. Сейчас Львам не стоит покидать зону комфорта, но и расслабляться полностью тоже не надо. Лучше сфокусироваться на самом важном — например, на семье, друзьях, родителях, личных увлечениях.
Дева
У Дев начинается период разочарований в людях. Избежать этого можно лишь при помощи избавления от иллюзий на чужой счет. Лучше судить человека по его поступкам, а не просто так надеяться на что-то. Нужно научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Эгоизм, раздражительность, апатия — все мы время от времени способны на подобные проявления, так что нужно научиться прощать и понимать.
Эксперт рекомендует также следить за своей энергетикой. Арт-терапия поможет повысить ее. Одним из самых лучших личностных показателей для Дев станет умение быстро забывать негатив, не зацикливаться на неприятностях, прощать обиды, снимать раздражение. Также звезды хотят, чтобы Девы избавились от мстительности, ведь месть — это дорога назад.
Весы
На этой неделе лучше следовать законам процветания, чтобы изменить свое будущее и отношение к настоящему. Привлечь удачу не так уж и сложно, когда знаешь, чего хочется от жизни. Весам необходимо поставить перед собой актуальные цели и найти в себе силы для того, чтобы начать к ним свое движение. Для выхода из тени нет времени лучше.
Скорпион
У Скорпионов начинается период сильных перепадов настроения, что может плохо сказаться на продуктивности в делах и работе, а также на взаимоотношениях со второй половинкой. Депрессивные мысли и негатив лучше держать при себе. Также пока не стоит критиковать и делать замечания людям, потому что они могут воспринять это в штыки или как попытку задеть их.
Привлечь удачу Скорпионам помогут специальные заговоры. Кстати, для этого же можно сфокусировать внимание на домашних делах и хлопотах, так как в бизнесе и финансовой сфере риски и авантюры все равно сейчас ни к чему. Их последствия с большой вероятностью окажутся крайне разрушительными. Лучше пока временно абстрагироваться от дорогостоящих покупок.
Стрелец
У Стрельцов наступает период повышенной финансовой и физической активности. В доме могут быть полезны магниты для денег, которые активизируют финансовые потоки. Это хорошее время для покупок, для ведения бизнеса, переговоров и поиска новой работы, а также для деловых знакомств.
В каждом новом деле Стрельцам понадобится запасной план на всякий случай. Когда страсти утихнут, лучше как следует отдохнуть. После работы Людям этого знака требуется тишина и покой. Выходные станут идеальным временем для активного отдыха, общения и романтики.
Козерог
В делах и на работе Козерогам пригодится умение держать свои планы в тайне от окружающих. В любви же полезным станет желание идти навстречу. Компромиссы многие люди считают слабостью, но на самом деле это хороший способ избежать войны и потока отрицательных эмоций. Иногда нужно уметь уступить человеку, чтобы сэкономить свои силы и энергию на что-то более важное, чем ссора.
Водолей
У Водолеев местом силы станет дом. В родных стенах лучше поддерживать порядок, избавляться от хлама. Наладить гармонию в доме поможет перестановка мебели. Смена обстановки позитивно скажется на настроении Водолеев и всех их родных и близких. Это будет время, когда можно смело совершать важные покупки для дома, начинать переезд или ремонт.
В работе Водолеям звезды рекомендуют держать в секрете свои планы. Также желательно не тратить время на помощь окружающим. Альтруизм — не самый лучший выбор в середине июля. Меньше всего проблем ждет терпеливых и спокойных Водолеев, потому что сейчас лучше обойтись без провокаций и негатива. Что касается критики в свой собственный адрес, то она может быть весьма полезной.
Рыбы
Рыбы в период с 8 по 15 июля могут стать очень восприимчивыми к обидам и негативному влиянию со стороны окружающих. Стоит опасаться обид, ревности, уныния, зависти и необоснованной злости в адрес близких и коллег. Отрицательные эмоции лишат Рыб внимательности и сделают их более подверженными усталости. Воспринимать новую информацию будет очень сложно.
На этой неделе Рыбы могут использовать талисманы фэн-шуй для дома, чтобы повысить свою удачу и улучшить настроение, создав позитивную ауру в родных стенах. Также представителям данного знака поможет физическая активность. Нужно больше ходить, не лениться делать зарядку по утрам, чтобы улучшать ток крови и оставаться в тонусе.