Какая смелость! Дочь Ларисы Гузеевой снялась топлес

19-летняя дочь телеведущей приняла участие в откровенной фотосессии для известного бренда нижнего белья.

Задумка рекламной кампании была оригинальной: Ольга и еще одна модель снимались топлес в образах ведьм. Для этого девушкам сделали причудливый грим. Несмотря на то что модели выглядели странно, поклонники все равно решили, что съемка получилась сексуальной. Фанаты похвалили Бухарову за смелость, хотя нашлись и те, кто посчитали эксперимент наследницы Гузеевой слишком кардинальными. «Зато мама вещает, учит всех жить. Дочку надо было учить», «Сумасшедшие. Выглядит странно», «Концепция оригинальная, но грим отталкивает», — делились мнениями подписчики.

Реклама, в которой снялась дочь Ларисы Гузеевой Ольга. ФОТО: Instagram

Сама Ольга давно привыкла к тому, что ее сравнивают с матерью. По мнению поклонников, дочь похожа на Гузееву в молодости, но имеет куда более смелый стиль. А вот Бухарова уверена, что именно мать повлияла на ее характер и поведение.