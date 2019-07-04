Чт, 4.07.2019
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  • В таллиннском ночном клубе парень подошел к девушкам с интимным вопросом, а те не растерялись

В таллиннском ночном клубе парень подошел к девушкам с интимным вопросом, а те не растерялись
ВИДЕО!

ФОТО: скриншот видео

Вечеринка «Сезон охоты», которая проходит в таллиннском ночном клубе Prive, набирает обороты. 7 июня все веселились и развлекались, а теперь у каждого есть возможность посмотреть, что там на самом деле происходило. 

Ведущий с микрофон спросил у девушек, какую позицию в сексе они занимают - сверху или снизу. Красотки не растерялись и весело ответили на неожиданный вопрос. Но этим дело не закончилось. 

Вечеринка «Сезон охоты» отличается от других тем, что здесь гостям выдают зеленые и красные браслеты. Если человек ищет любовь, он берет зеленый браслет, если же он уже нашел свое счастье - красный. 

Следующая вечеринка пройдет уже 20 июля в том же клубе.

Смотрите видео! 

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