В таллиннском ночном клубе парень подошел к девушкам с интимным вопросом, а те не растерялись
Вечеринка «Сезон охоты», которая проходит в таллиннском ночном клубе Prive, набирает обороты. 7 июня все веселились и развлекались, а теперь у каждого есть возможность посмотреть, что там на самом деле происходило.
Ведущий с микрофон спросил у девушек, какую позицию в сексе они занимают - сверху или снизу. Красотки не растерялись и весело ответили на неожиданный вопрос. Но этим дело не закончилось.
Вечеринка «Сезон охоты» отличается от других тем, что здесь гостям выдают зеленые и красные браслеты. Если человек ищет любовь, он берет зеленый браслет, если же он уже нашел свое счастье - красный.
Следующая вечеринка пройдет уже 20 июля в том же клубе.
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