В таллиннском ночном клубе парень подошел к девушкам с интимным вопросом, а те не растерялись

Ведущий с микрофон спросил у девушек, какую позицию в сексе они занимают - сверху или снизу. Красотки не растерялись и весело ответили на неожиданный вопрос. Но этим дело не закончилось.

Вечеринка «Сезон охоты» отличается от других тем, что здесь гостям выдают зеленые и красные браслеты. Если человек ищет любовь, он берет зеленый браслет, если же он уже нашел свое счастье - красный.

Следующая вечеринка пройдет уже 20 июля в том же клубе.