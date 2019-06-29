Знаменитый певец проговорился о тайной связи с Меган Маркл

Стало известно, что в 2015 году Мэтт подписался на профиль Меган Маркл в социальных сетях. Мужчина был восхищен ее ролью в "Форс-мажорах" и стал настоящим фанатом актрисы.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Певец очень удивился, что Меган Маркл сразу же в ответ добавила его в друзья и сообщила, что болела за него на шоу X-Factor и очень рада познакомиться. Парочка начала общаться в интернете, и будущая герцогиня Сассекская активно заигрывала с певцом.

После недолгой переписки Меган Маркл заявила, что хватит тянуть время, и предложила личную встречу, передает The Sun. Однако в это время Мэтт уже встретил свою девушку и будущую жену Эмбер Хернаман и оставил без внимания последнее сообщение от Меган Маркл.

На недавно вышедшем в эфир шоу Лоррейн Келли отметил, что ему с самого начала было ясно, что у них с Меган Маркл ничего не выйдет. "Это длилось очень недолго и из этого ничего не получилось", – заявил Кардл.