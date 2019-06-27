Хочу попробовать в жизни все! И 93-летняя бабушка села в тюрьму

Об этом трогательном случае стало известно благодаря твиту Пэм Смит, внучки Джози. В нем она благодарила полицию Манчестера за то, что они исполнили желание ее бабушки. Джози уже 93 года, и она чувствует себя очень плохо, поэтому женщина хотела сделать что-нибудь «плохое», пока у нее еще есть силы.

История понравилась пользователям Twitter. За несколько дней публикация набрала тысячи репостов и лайков. В комментариях Джози похвалили за ее отношение к жизни и даже за ее актерские способности.

Это не первый подобный случай. В марте 104-летняя Анна Брокенброу была арестована после того, как написала записку со своим заветным желанием в рамках благотворительного проекта.