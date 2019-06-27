Чт, 27.06.2019
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Хочу попробовать в жизни все! И 93-летняя бабушка села в тюрьму

Бабушка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Skanpix

Внучка попросила полицию арестовать ее бабушку, чтобы та смогла вычеркнуть пункт из своего списка желаний, рассказывает Лайф.

На этой неделе был задержан «особо опасный преступник» — 93-летняя Джози Бердс, сообщает The Guardian. У нее никогда не было проблем с законом, поэтому женщина очень хотела, чтобы ее арестовали, «пока не станет слишком поздно».

Об этом трогательном случае стало известно благодаря твиту Пэм Смит, внучки Джози. В нем она благодарила полицию Манчестера за то, что они исполнили желание ее бабушки. Джози уже 93 года, и она чувствует себя очень плохо, поэтому женщина хотела сделать что-нибудь «плохое», пока у нее еще есть силы.

История понравилась пользователям Twitter. За несколько дней публикация набрала тысячи репостов и лайков. В комментариях Джози похвалили за ее отношение к жизни и даже за ее актерские способности.

Это не первый подобный случай. В марте 104-летняя Анна Брокенброу была арестована после того, как написала записку со своим заветным желанием в рамках благотворительного проекта.

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