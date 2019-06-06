Фото в бикини: беременная модель шокировала фанатов плоским животом

Аккаунт Бэлль мало чем отличается от аккаунтов других звезд: в нем она делится фотографиями из своей повседневной жизни и модельной сферы. И на каждом фото Бэлль не стесняется показывать свою потрясающую фигуру. Вот и в этот раз девушка выложила снимок из бассейна, заметив, что на шестом месяце беременности особенно полюбила воду.

Стоит сказать, что фанаты были поражены до глубины души. К фото как ни приглядывайся, но живота беременной Бэлль там точно не увидеть. Многие пораженно потребовали с Бэлль ее диету и программу тренировок, но нашлись и недоброжелатели, которые заподозрили модель в обмане, пишет Daily Star.