Ср, 22.05.2019
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Московские медики борются за жизнь известного певца

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Вилли Токарев

ФОТО: STANISLAV MOSHKOV /

Известный шансонье Вилли Токарев в реанимации. За его жизнь борются столичные медики, пишут Dni.ru.

Вилли Токарев обратился с жалобами на здоровье в одну из столичных клиник. После обследования медики приняли решение госпитализировать артиста. Однако затем его состояние резко ухудшилось. И теперь за жизнь Вилли Токарева борются врачи, сообщает телеграм-канал Mash.

Сложно представить, но популярному шансонье уже 84 года. Однако сам исполнитель на свой почтенный возраст смотрит сквозь пальцы. Более того, он продолжает давать концерты. В интервью Вилли Токарев раскрыл несколько секретов, как ему удается поддерживать великолепную форму и оставаться неунывающим ни при каких обстоятельствах.

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