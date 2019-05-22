Московские медики борются за жизнь известного певца

Вилли Токарев обратился с жалобами на здоровье в одну из столичных клиник. После обследования медики приняли решение госпитализировать артиста. Однако затем его состояние резко ухудшилось. И теперь за жизнь Вилли Токарева борются врачи, сообщает телеграм-канал Mash.

Сложно представить, но популярному шансонье уже 84 года. Однако сам исполнитель на свой почтенный возраст смотрит сквозь пальцы. Более того, он продолжает давать концерты. В интервью Вилли Токарев раскрыл несколько секретов, как ему удается поддерживать великолепную форму и оставаться неунывающим ни при каких обстоятельствах.