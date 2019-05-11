Галерея: самые красивые дети Эстонии отправляются на международный конкурс

На международном конкурсе Эстонию представлят ученики агентства Angel Models Agenсy: Нестор Корберг (4 года), Элис Силласте (5 лет), Вилора Корберг (7 лет) Даниэль Веретюк (8 лет) Лаура Силласте (10 лет) и Алина Подъячева (16 лет).

Престижный детский фестиваль моды и талантов Future Fashion Faces World Kid 2019 приготовил для участников несколько туров: показ мод, шоу талантов, дефиле в народном костюме. В конце конкурса всех ждет гала-вечер. Конкурс проводится в Турции, где около сорока участников со всего мира в возрасте от 4 до 18 лет борются за желанную корону.

По словам представителя агентства Angel Models Анны Микконен, на подготовку к конкурсу ушло несколько месяцев. «Репетиции выступлений для шоу талантов, подбор вечерних платьев, практика - все это отнимает много энергии у детей и родителей. Например, эстонский модельер Анастасия Балак сшила эксклюзивное вечернее платье для Вилоры Корберг. Для платья понадобилось около десяти метров ткани и тысячи кристаллов Сваровски», - рассказала Анна.