«У меня был только ржавый гвоздь»: юзеры ополчились на Харламова и Асмус за Instagram 5-летней дочери

Пользователи Сети обрушились с гневной критикой на пару российских знаменитостей – актрису Кристину Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова за то, что звездные родители завели Instagram-аккаунт для своей единственной дочери – пятилетней Анастасии.

О том, что у его дочери теперь есть свой собственный Instagram рассказал отец малышки.

«Вот уж не думал не гадал... Даже писать это немного странно. У моей дочки Насти появился свой аккаунт в Инсте @a_kharlamova_. Слетайтесь 5-летки! Уверен, что детей на меня не подписано, поэтому просто прикольный факт. Время диктует свои правила. У дочки в 5 лет появился свой Инстаграм, когда мне было 5 лет у меня появился ржавый гвоздь и фломастер», – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Однако затея звезд вызвала бурное негодование у фолловеров. Многие посчитали, что слишком раннее участие в жизни интернет-общества способно сломать психику ребенку.