Названы 11 ранних симптомов рака, которые нельзя игнорировать

Медики описали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать об онкозаболеваниях и которые лучше обсудить с врачом. ActiveFeelсобрал информацию об этих тревожных признаках возможной болезни, пишет Российская газета. Отмечается, что раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на их успешное излечение.
В частности, рекомендуется обратить внимание на постоянное чувство усталости. В числе причин могут оказаться, например, рак толстой кишки или лейкемия. Онкозаболевания могут привести к резкой и необъяснимой потере веса. Должна настораживать и постоянная боль, которая не проходит, даже несмотря на лечение. Болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки.
На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. Поводом для тревоги являются изменение их размера и цвета, а также покраснения и кровотечения на коже. Следует обратиться к врачу и при наличии постоянного кашля, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.
Необъяснимое кровотечения, например, кашель с кровью - еще один тревожный симптом. А трудности при приеме пищи могут свидетельствовать о раке желудка, пищевода или горла. Есть и другие признаки возможного онкологического заболевания. Например, опухшие ноги или общие изменения в самочувствии или в том, как выглядит тело. В любом случае специалисты рекомендуют людям в возрасте более 30-40 лет проходить онкоисследование раз в год или хотя бы в два года.