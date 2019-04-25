Чт, 25.04.2019
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«Босая»! «2Маши» едут с крутым концертом в Таллинн

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ФОТО: Промо

«#2Маши» — это перспективный, а главное, беспрецедентно уникальный проект, состоящий из авторов исполнителей Маши Зайцевой и Маши Шейх.

Девушки громко заявили о себе с пронзительной песней «БОСАЯ», которая молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей и набрала уже более 100 миллионов просмотров на YouTube. Не так давно #2Маши открыли осенний сезон программы «Вечерний Ургант» на первом канале, где исполнили песню «Босая» в составе своих музыкантов. Композиция за композицией девушки всё больше влюбляют в себя публику и регулярно дают аншлаговые концерты. За три года #2Маши выпустили уже 2 студийных альбома и приступили к записи третьего, открыв его зажигательной песней «Красное Белое» и чувственность балладой «Факты», на которые уже презентовали клипы.

На разогреве:

  • ALISHA
  • DJ SAMOGINSON

Концерт состоится 19 августа в ночном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall. Билеты в продаже на сайте MJPRODUCTION.EE.

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