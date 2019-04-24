Ср, 24.04.2019
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  • Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей

Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей

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Arya Stark (Maisie Williams) ja sepp Gendry (Joe Dempsie)

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», прокомментировала в Twitter постельную сцену с ее участием во втором эпизоде восьмого сезона фэнтезийной саги.

Уильямс обратилась к поклонникам, которых сцена заставила испытывать дискомфорт.

«Если вы почувствовали себя неуютно, то просто знайте, что моя мама, отчим, две сестры и четыре брата уже, скорее всего, тоже это увидели "ахахаубейтеменя"», — написала артистка.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Эпизод, в котором Арья Старк решает впервые заняться сексом с давним знакомым, кузнецом Джендри, вызвал массу обсуждений в Сети.

Подруга Уильямс, актриса Софи Тернер (Санса Старк) записала видеообращение, в котором с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей. Сама Уильямс раскрыла подробности съемок эпизода, заявив, что на площадке окружающие вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно.

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