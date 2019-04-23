Попала в словарь: с Меган Маркл произошел новый конфуз

Меган Маркл, жена герцога Сассекского, неожиданно попала в словарь британского городского сленга Urban Dictionary. Случилось это несколько месяцев назад, но общественность узнала о произошедшем только сейчас, пишет Сегодня.
Авторы лексикографического издания пишут, что имя и фамилия герцогини используются как глагол в значении "забанить" и прекратить общаться с кем-то, когда тебя что-то не устраивает. По данным СМИ, такую "славу" Меган получила из-за ее поведения в королевской семье, в частности из-за слухов о трудных отношениях с Кейт Миддлтон и обслуживающим персоналом, а также публичной ссоры со своим отцом.
"Она "меганмарклила" своих друзей, когда стала знаменитой", "Она "меганмарклила" своих сестер из Бронкса",— приводит словарь сленга примеры употребления нового глагола.
Некоторые юзеры в интернет-дискуссиях на тему такого словообразования назвали его безжалостным и шокирующим.