Попала в словарь: с Меган Маркл произошел новый конфуз

Авторы лексикографического издания пишут, что имя и фамилия герцогини используются как глагол в значении "забанить" и прекратить общаться с кем-то, когда тебя что-то не устраивает. По данным СМИ, такую "славу" Меган получила из-за ее поведения в королевской семье, в частности из-за слухов о трудных отношениях с Кейт Миддлтон и обслуживающим персоналом, а также публичной ссоры со своим отцом.