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Попала в словарь: с Меган Маркл произошел новый конфуз

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Меган Маркл.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Меган Маркл, жена герцога Сассекского, неожиданно попала в словарь британского городского сленга Urban Dictionary. Случилось это несколько месяцев назад, но общественность узнала о произошедшем только сейчас, пишет Сегодня.

Авторы лексикографического издания пишут, что имя и фамилия герцогини используются как глагол в значении "забанить" и прекратить общаться с кем-то, когда тебя что-то не устраивает. По данным СМИ, такую "славу" Меган получила из-за ее поведения в королевской семье, в частности из-за слухов о трудных отношениях с Кейт Миддлтон и обслуживающим персоналом, а также публичной ссоры со своим отцом. 

"Она "меганмарклила" своих друзей, когда стала знаменитой", "Она "меганмарклила" своих сестер из Бронкса",— приводит словарь сленга примеры употребления нового глагола.

Некоторые юзеры в интернет-дискуссиях на тему такого словообразования назвали его безжалостным и шокирующим.

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