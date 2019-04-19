Пт, 19.04.2019
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Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги

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Анастасия Волочкова с новой прической

ФОТО: Instagram

Знаменитая балерина не стесняется показывать смелые кадры. Обычно это снимки в купальниках и легендарный шпагат, но на сей раз Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото стертых ног.

Танцовщица не понаслышке знает, что искусство требует жертв. Многие годы она посвятила балету и сцене. Анастасия Волочкова поделилась с пользователями соцсети фотографиями травмированных ног после съемки передачи на канале «Россия-1».

Звезда показала мозоли до мяса. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет. «Они продолжались восемь часов. Из них четыре я провела в пуантах. Я даже сама поставила танец. Но мне не жаль этой боли и стертых стоп», – сообщила Волочкова в Instagram.

Поклонники не смогли оставить комментарии, поскольку балерина закрыла доступ к ним еще в начале февраля. Тогда она заявила, что устала от нападок хейтеров.

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