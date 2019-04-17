Полицейские сняли актера с рейса: Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Сообщается, что звезда кино попросил 100 граммов водки у бортпроводника. Тот отказал ему. Панкратов-Черный обратился к другим пассажирам. Видео с участием актера опубликовал в Сети один из очевидцев.

«Мальчик сказал мне, что я неадекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая. В Москву. Потом — на Украину, в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват», — отметил Панкратов-Черный, стоя в проходе салона.

Вернуться домой Александру все же удалось. В беседе с журналистами актер подробнее описал произошедшее. По его словам, стюард первым начал конфликт.

«Заказываю — 100 грамм водки, пожалуйста, и воды без газа. Вдруг подходит — говорит, вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета. И вот поссорились. Он вызвал полицию. Говорит, командир экипажа хочет, чтобы вы покинули самолет. Я говорю: пусть подойдет командир экипажа», — сообщил Панкратов-Черный.

Пилот так и не вышел к актеру, зато его сопроводили трое полицейских в здание аэропорта. Как утверждает артист, на него составили некий протокол.

«Меня увели в здание аэропорта, тут же подозвали двух свидетелей, потому что я не стал ничего подписывать. Ни мой администратор, ни Таня Кравченко, народная артистка, никак меня не смогли защитить. Была какая-то провокация с моей родиной – с Барнаулом. Меня сняли с рейса», — возмущается актер.

Ему очень обидно, что командир экипажа даже не оценил его состояние лично. Актер был готов пройти медосвидетельствование, чтобы доказать, что не пил.