Пелагея впервые вышла в свет с маленькой дочерью

Самой преданной болельщицей является его жена — певица Пелагея. Артистка старается не пропускать игр с участием мужа. Так, накануне, она в очередной раз посетила один из матчей, в котором команда Телегина встретилась с соперниками из Санкт-Петербурга. Сюда Пелагея пришла не одна, а с двухлетней дочерью Таисией. До этого звезда старалась оберегать малышку от посторонних глаз.

Однако журналисты все же заметили маму с дочкой на стадионе и сделали несколько снимков. Теперь поклонники гадают, на кого же из родителей больше похожа девочка.

Напомним, спустя пару месяцев после рождения Таисии Пелагея делилась нюансами воспитания дочери. «Я ленивая мать, — рассказывала она на шоу Ивана Ургната. — Я до последнего не гуляла. Самое тяжелое для меня — гулять по два часа с коляской. Другие матери выставляют на балкон, у меня балкона нет, к сожалению, я бы выставила и не гуляла».

Звезда рассказывала и о характере малышки: «Она очень строгая Когда она еще была у меня в животе, я видела на УЗИ — она суперхмурая, я уже тогда ее побаивалась и понимала, что надо чуть-чуть с уважением и аккуратно относиться к дочери».