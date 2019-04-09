Семенович соблазнила фанатов новым фото
Известная российская певица и актриса Анна Семенович опубликовала на своей странице Instagram очередной соблазнительный снимок. На этот раз звезда предстала в черном облегающем кожаном платье с глубоким декольте. Снимок артистки вызвал восторг у пользователей сети, рассказывает Пятый канал.
— Буду танцевать всю ночь, — подписала под публикацией теледива.
Подписчики не скупились на теплые слова и осыпали свою любимицу самыми изысканными комплиментами. Большая часть комментариев принадлежала представителям мужского пола. «Ты красивая, как затонированная приора»; «Анюта, грудь-огонь!»; «Ошеломительно бесподобно!»; «Губы накачала!!! Скоро больше груди будут!!!»; «Шикарно выглядите, просто супер», — написали фолловеры.