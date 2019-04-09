Семенович соблазнила фанатов новым фото

Известная российская певица и актриса Анна Семенович опубликовала на своей странице Instagram очередной соблазнительный снимок. На этот раз звезда предстала в черном облегающем кожаном платье с глубоким декольте. Снимок артистки вызвал восторг у пользователей сети, рассказывает Пятый канал.