Полегче! Платье самой сексуальной бабушки в мире создано для того, чтобы разрушать чужие браки

Необычайно моложавая 48-летняя мать четырех детей и бабушка двухгодовалого внука, опубликовала в Instagram снимок в прозрачном платье.

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Джина, которая говорит, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов (за исключением увеличения объема груди десять лет назад) говорит, что никогда не пьет воду из покупных бутылок. В пластике, из которых они сделаны, содержится BPA (бисфенол А) — синтетический эстроген, который может оказывать вредное воздействие на здоровье: в частности, провоцировать нарушения эндокринной системы и онкологию. «Я пью только щелочную воду. В ней также много минералов», — говорит эффектная блондинка.

ФОТО: / Caters News Agency

В том, что касается косметики, мать четырех детей (в возрасте от четырех до 27 лет использует для поддержания своей моложавости только два простых продукта. Во-первых — органическое кокосовое масло. «Это и мое средство для волос, и продукт, который я использую для приготовления пищи, и мой увлажнитель для кожи. Одна органика, никаких химикатов», — говорит она.

«Еще одно мое секретное оружие — масло шиповника. Я твердо верю в то, что оно действительно обладает антивозрастным эффектом. Я очищаю лицо и наношу на него масло — вот и весь мой повседневный уход за кожей», — утверждает красотка. Ранее сообщалось, что большой фанаткой масло шиповника в уходе за кожей является также супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.