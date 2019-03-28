Чт, 28.03.2019
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Ух, какая! Серябкина вновь вернулась к образу «секс-террористки»

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram/serebro_official

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина недавно анонсировала новый альбом серией скромных фотографий. Но как оказалось, провокационные снимки красавицы возобновились. 

Бывшая участница группы серебро вновь вернулась к имиджу "секс-террористки". Именно так в 2016 году Елена Темникова назвала образ девушек, который им создавал Максим Фадеев. 

Ольга разместила фотографии с последней фотосесии в Instagram. Певицу одели в белое кружевное боди с открытыми бедрами. 

"До выхода нового… осталось три дня", - написала под снимком она.

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