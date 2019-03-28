Ух, какая! Серябкина вновь вернулась к образу «секс-террористки»

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина недавно анонсировала новый альбом серией скромных фотографий. Но как оказалось, провокационные снимки красавицы возобновились.
Бывшая участница группы серебро вновь вернулась к имиджу "секс-террористки". Именно так в 2016 году Елена Темникова назвала образ девушек, который им создавал Максим Фадеев.
Ольга разместила фотографии с последней фотосесии в Instagram. Певицу одели в белое кружевное боди с открытыми бедрами.
"До выхода нового… осталось три дня", - написала под снимком она.