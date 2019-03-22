Читательница Limon: «Весь автобус смотрел, но никто не заступился. Все смелые только в Facebook»

Читательница портала Limon Алина (имя изменено) поделилась с редакцией неприятным опытом, который она получила на днях в одном из таллиннских автобусов.
«На днях ехала на автобусе в сторону Мустамяэ, очень торопилась, почти опаздывала. За несколько остановок до моей в автобус зашел коренастый мужчина, на вид лет 30-35. Я стояла у окна в углу прямо напротив дверей и, несмотря на то, что было достаточно свободного места, он почти сразу подошел ко мне вплотную. Одной рукой взялся за поручень, а второй уперся ладонью в стекло прямо рядом с моим лицом.
Я была в наушниках, не сразу поняла, что происходит, а когда попросила его отойти, он начал говорить какую-то чушь с явным сексуальным подтекстом. Окружающие это видели и слышали, все молчали.
Я оттолкнула его руку, отошла в сторону и встала около дверей, где был молодой человек, который, при виде направляющегося в нашу сторону мужчины, отошел в сторону. В какой-то момент стало очень страшно, я растерялась. Мужчина схватил меня за руку, я снова дала понять, чтобы он оставил меня в покое. Да, в довольно грубой форме. После этого он вышел, а я все-таки доехала до своей остановки.
Мерзко. Ощущение было, будто меня унизили у всех на глазах. На глазах у абсолютно равнодушных, видимо, людей. В произошедшей ситуации больше всего меня удивило то, что автобус, заполненный практически только мужчинами, спокойно наблюдал за происходящим. Никто не попытался не то что вступиться, но и слово сказать. Почти уверена, что среди них были и те, кто пишет те самые комментарии в Facebook в пользу защиты всех и каждого. Очевидно, смелые мы все только в Facebook. Мне не 15 лет, и я эту ситуацию переживу, но на моем месте могла быть девочка, ваша дочка, внучка, кто угодно».