Читательница Limon: «Весь автобус смотрел, но никто не заступился. Все смелые только в Facebook»

«На днях ехала на автобусе в сторону Мустамяэ, очень торопилась, почти опаздывала. За несколько остановок до моей в автобус зашел коренастый мужчина, на вид лет 30-35. Я стояла у окна в углу прямо напротив дверей и, несмотря на то, что было достаточно свободного места, он почти сразу подошел ко мне вплотную. Одной рукой взялся за поручень, а второй уперся ладонью в стекло прямо рядом с моим лицом.

Я была в наушниках, не сразу поняла, что происходит, а когда попросила его отойти, он начал говорить какую-то чушь с явным сексуальным подтекстом. Окружающие это видели и слышали, все молчали.

Я оттолкнула его руку, отошла в сторону и встала около дверей, где был молодой человек, который, при виде направляющегося в нашу сторону мужчины, отошел в сторону. В какой-то момент стало очень страшно, я растерялась. Мужчина схватил меня за руку, я снова дала понять, чтобы он оставил меня в покое. Да, в довольно грубой форме. После этого он вышел, а я все-таки доехала до своей остановки.