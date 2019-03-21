«Я отошел в сторонку»: Галкин сделал заявление о Пугачевой

Билеты на юбилейный концерт в Кремле давно раскуплены, места в партере на черном рынке стоят целое состояние. Сама певица в последние месяцы много репетирует и отказывается от контактов с прессой. Поэтому московской прессе удалось поговорить с Максимом Галкиным.

Про покушение на Киркорова

Никаких сомнений в том, что у этих ребят (обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году) были серьезные намерения, у меня нет. Их арестовали, поместили в камеру предварительного заключения, где они довольно долго пробыли. Им сформулировали обвинение в начале марта, и как только обвинение было сформулировано, у них родилась вот такая версия. То есть это не совсем фейковая новость, это такой симбиоз. Но вот та часть, что это было покушение на Филиппа и я его оплатил, конечно, это очень весело. Филипп об этом «покушении» узнал от меня. Я ему позвонил: «Ты вообще новости видел?» — «Нет, а что?». Я ему пересказываю. Его реакция: «Твою мать, почему так дешево?»

Про концерт Аллы в Кремле

Алла решила сделать новую программу, не в том смысле, чтобы собрать все песни — они ни в какую программу не поместятся. Это песни новые. Алла давно не выступала. Для нее это колоссальный вызов. Она должна вживую, с живыми музыкантами на сцене Кремля исполнить спектакль песен. Безусловно, там что-то будет из былого, но только то, что подходит для ее концепции. Она готовит музыкальный спектакль. Она не относится к своему 70-летию как к событию вселенского масштаба. Она категорически против того, чтобы телеканалы как-то это отмечали. Ее это тяготит, она считает, что сейчас не время пиарить это все, рассказывать, навязывать и так далее. Алла хочет сделать высказывание, снять его на кинопленку и когда-то его показать. Она отказывается от пресс-конференций, все билеты проданы — мы не знаем, куда людей посадить. Какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать, потому что Дума у нас пока что не приняла закон о спекуляции. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то ту при чем? Люди перекупили и хотят сделать гешефт.

Про ее голос

Алла работает над голосом. Я построил дом, там есть бассейн. Если кто-то в бассейне поет, то все хорошо слышно. Вот Алла когда плавает в бассейне, она там поет. В принципе она меня не посвящает в тонкости того, что она делает. Я не знаю в точности, что там будет. Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить. В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев.

Про монетизацию Instagram

Мы же не у Дудя, цифры свои пока озвучивать не буду. Я жду. Вот Ксюша Собчак выбрала свою позицию — «много постов по 500» (тысяч рублей, 6 700 евро), а я хочу мало, но побольше. Я собираюсь зарабатывать в Instagram, сначала я площадку развиваю, а потом жду предложений. А если предложения не поступят, то just for fun тоже нормально, я люблю развлекать аудиторию. Я, как любой экстраверт, люблю, чтобы меня лайкали.

Про конкурентов