Полину Гагарину унесли со сцены из-за болей после выступления на шоу в Китае

По словам знаменитости, которой каждую неделю приходится летать в Поднебесную на съемки, сейчас она переживает не самый простой период из-за того, что ей приходится выходить на сцену после травмы спины.

«Это выступление далось мне очень тяжело. Как вы знаете, я получила травму спины и то, что вы видите, это чистый адреналин и совсем «немного» обезболивающих мазей, спреев, таблеток и бинтов. На сцену меня вынесли и со сцены тоже унесли», - написала певица в Instagram, опубликовав фрагмент своего выступления.