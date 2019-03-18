Пн, 18.03.2019
Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Полину Гагарину унесли со сцены из-за болей после выступления на шоу в Китае

Полину Гагарину унесли со сцены из-за болей после выступления на шоу в Китае
Смотрите видео!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полина Гагарина

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Популярная российская певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам о том, как нелегко ей дается участие в музыкальном шоу профессиональных певцов в Китае, являющимся местным аналогом шоу «Голос».

Российская артистка поделилась подробностями своего участия в китайском проекте.

По словам знаменитости, которой каждую неделю приходится летать в Поднебесную на съемки, сейчас она переживает не самый простой период из-за того, что ей приходится выходить на сцену после травмы спины.

«Это выступление далось мне очень тяжело. Как вы знаете, я получила травму спины и то, что вы видите, это чистый адреналин и совсем «немного» обезболивающих мазей, спреев, таблеток и бинтов. На сцену меня вынесли и со сцены тоже унесли», - написала певица в Instagram, опубликовав фрагмент своего выступления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

Подписчиков знаменитости восхитило упорство и стойкий характер артистки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ