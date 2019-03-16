Юлию Началову прооперировали
Врачи приняли решение сделать певице операцию на ноге. После хирургического вмешательства медицинский персонал пытался остановить начавшееся кровотечение и стабилизировать состояние Юлии Началовой, рассказывает Starhit.ru.
Врачи продолжают бороться за жизнь Юлии Началовой, которая находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Ни родители звезды, ни ее официальные представители пока не дают никаких комментариев. Поклонники и коллеги по-прежнему молятся за ее здоровье.
Из анонимных источников поступила информация о том, что недавно певице была сделана операция на ноге. Напомним, что именно стертая ступня стала причиной, по которой она обратилась в клинику, где случилось обострение ее состояния. Последствием данного хирургического вмешательства у Юлии стало сильное кровотечение. Врачам не сразу удалось его остановить. Пока не ясно, что за операция была сделана, но ранее звучали предположения о том, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация.
После хирургического вмешательства Началова по-прежнему в коме, к ней никого, кроме родителей, не пускают. По словам медиков, сейчас очень велик риск осложнений, одним из которых является отек легких. «Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сообщил врач.
Состояние здоровья певицы на текущий момент тщательно скрывается от прессы, но уже ясно, что 38-летняя артистка страдает от целого букета заболеваний, которые и дали столь серьезные осложнения. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что невинная ссадина на ноге перешла в отек. В результате артистку экстренно госпитализировали. После резкого скачка сахара в крови звезда уже не приходила в сознание.