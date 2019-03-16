Юлию Началову прооперировали

Врачи продолжают бороться за жизнь Юлии Началовой, которая находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Ни родители звезды, ни ее официальные представители пока не дают никаких комментариев. Поклонники и коллеги по-прежнему молятся за ее здоровье.

Из анонимных источников поступила информация о том, что недавно певице была сделана операция на ноге. Напомним, что именно стертая ступня стала причиной, по которой она обратилась в клинику, где случилось обострение ее состояния. Последствием данного хирургического вмешательства у Юлии стало сильное кровотечение. Врачам не сразу удалось его остановить. Пока не ясно, что за операция была сделана, но ранее звучали предположения о том, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация.

После хирургического вмешательства Началова по-прежнему в коме, к ней никого, кроме родителей, не пускают. По словам медиков, сейчас очень велик риск осложнений, одним из которых является отек легких. «Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сообщил врач.